Grüngut : Es holpert und rumpelt auf dem Weg zur Annahmestelle

Wer die Grüngutsammelstelle in Wittlich Bombogen ansteuert, muss erst einmal über einen unbefestigten Weg fahren. Foto: Christian Moeris

Wittlich-Bombogen Wittlicher Bürger beschweren sich über den schlechten Zustand des Weges zur Grüngutannahmestelle im Stadtteil Bombogen. Doch die Sachlage ist nicht so einfach.

Rasenschnitt, abgesägte Äste, ausgegrabene Sträucher und Hecken: Von Zeit zu Zeit müssen viele Wittlicher, die etwas Grün vor dem Haus haben oder einen eigenen Garten, den Weg zur Grüngutannahmestelle in den Stadtteil Bombogen antreten, um dort ihre die Gartenabfälle zu entsorgen.

Doch der knapp 200 Meter lange Wirtschaftsweg, der von der Bombogener Ortsdurchfahrt zur Annahmestelle führt, ist ziemlich holperig. Der schlechte Zustand der Straße bringt einige Bürger auf die Palme. „Wenn man viel geladen und den Kofferraum voll hat“, sagt ein Rentner, der dort an einem Aprilnachmittag mehrere Eimer mit Gartenabfällen entsorgt, „dann rumpelt es noch mehr.“

Und wenn es regne und der Weg matschig sei, dann müsse man danach auch noch direkt mit dem Wagen in die Waschanlage fahren, meint der Senior. „Der Zustand des Weges könnte besser sein.“

Aktuell ist er sogar in einem relativ guten Zustand, weil Mitarbeiter der Stadt, die dort beinahe täglich Abfall von den städtischen Grünflächen abliefern, den unbefestigten Weg mit frischem Splitt ausgebessert haben. Das hilft zwar nicht gegen die Bodenwellen und Hubbel, repariert aber für eine gewisse Zeit die Schlaglöcher und verhindert, dass sich die Zufahrt nach dem Regen in eine Matschpiste verwandelt. „Aber es nutzt nichts, wenn die Stadt den Weg nur ein mal im Jahr etwas ausbessert“, sagt Landwirt Christoph Zelder, der die Sammelstelle in Wittlich-Bombogen im Auftrag des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) betreibt.