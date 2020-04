Musik : Kein Entgelt für Musikunterricht

Bernkastel-Wittlich Aufgrund der Corona-Krise findet aktuell kein Musikschulunterricht statt. Der Landkreis und die Kooperationspartner Kreismusikverband und Kreis-Chorverband haben entschieden, im April keine Entgelte zu erheben.

Gleichwohl versucht die Musikschulleitung eine Unterrichtsbetreuung online oder per Telefon zu gewährleisten, um die Musikschüler in dieser schwierigen Situation auch bei ihren musikalischen Aktivitäten zu unterstützen. Die Eltern und Schüler werden informiert, ab wann und in welcher Form der Musikschulunterricht wieder weitergeführt werden kann.