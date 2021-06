Erziehung in der Pandemie : Kita und Hort: Eltern werden Beiträge teilweise erlassen

Erziehung in der Pandemie

Eine Erzieherin spielt in einer Kindertagesstätte hinter einer Rollbahn mit Kindern.

Bernkastel-Wittlich Wegen des coronabedingten Lockdowns von Dezember bis März hatten viele Kitas nur eine Notbetreuung. Darauf hat der Kreis nun reagiert, zugunsten der Eltern.

Zweieinhalb Monate weniger zahlen: Wie der Kreistag in seiner Sitzung am Montag beschlossen hat, verzichtet der Kreis für Januar, Februar und den halben März auf die Beiträge, die die Eltern für Kinder unter zwei Jahren, sogenannte Krippenkinder, zahlen müssen sowie auf Beiträge, die für Schulkinder bezahlt werden müssen, die eine Kindertagesstätte besuchen (Hort), wenn diese keine Betreuung in Anspruch genommen haben.