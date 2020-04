Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : In diesem Sommer wird deutlich weniger gefeiert

Für das Weinfest der Mittelmosel Anfang September gibt es derzeit noch Hoffnung. Foto: Rudolf Höser

Wittlich/Bernkastel-Kues Das Coronavirus hat auch die Veranstaltungskalender infiziert: Säubrennerkirmes, Burgenfest und Oktoberfest werden wohl ausfallen. Beim Weinfest der Mittelmosel sieht das anders aus.



Das Coronavirus hat nicht nur Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Es zehrt auch an der Wirtschaft, ruiniert Existenzen und hat dazu auch die Veranstaltungskalender zahlreicher Städte und Kommunen im Land infiziert. Große Volksfeste wie die Säubrennerkirmes, die vor der Tür standen, liegen nun auf dem Sterbebett – zumindest für dieses Jahr. Denn mindestens bis zum 31. August finden keine Großveranstaltungen in Deutschland statt. Es sind die Worte von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die am Mittwoch Gewissheit lieferten: „Es ist vollkommen unrealistisch, dass es bis zum 31. August auch nur eine Großveranstaltung in Deutschland geben wird“, sagte Dreyer in Mainz. Wegen des Coronavirus finden also diesen Sommer keine Großveranstaltungen statt. Allerdings ist momentan noch unklar: Was zählt zu Großveranstaltungen? Eine Definition dessen gibt es bislang von der rheinland-pfälzischen Landesregierung nicht – was Veranstalter in der Region kritisieren.

Bernkastel-Kues Meist beginnt das Weinfest der Mittelmosel an einem der letzten Augusttage und endet an einem der ersten Septembertage. In diesem Jahre wäre es anders. Das fünftägige Spektakel ist auf die Zeit vom 3. bis 7. September terminiert. Es liegt damit außerhalb des Verbots für Großveranstaltungen, das erst einmal bis zum 31. August festgesetzt ist. Was also tun? Weiter planen wie vor der Coronakrise oder doch frühzeitig absagen. Denn mit mehr als 200 000 Besuchern ist das Weinfest in Bernkastel-Kues die größte Veranstaltung in der gesamten Region.

Am Freitagmorgen haben die Spitzen der Stadt, die Organisatoren sowie Vertreter des Werbekreises zusammengesessen und beraten. Die wichtigste Nachricht: Das Weinfest wird erst einmal nicht abgesagt. „Es wird weiter geplant wie bisher“, berichtet Bianca Waters, Sprecherin der Stadt. Gleichzeitig gebe es eine parallel laufende Planung für eine kleinere Version der Veranstaltung.

Es könnte ja noch zu Änderungen kommen, die das Weinfest zuließen, begründet Waters.

Bis wann eine Entscheidung fallen muss, lässt Waters offen. Das aus bis zu sieben Personen bestehende Gremium befasse sich einmal pro Woche mit den Entwicklungen in der Stadt. Was nach dem 31. August passiere, könne jetzt noch niemand sagen. Klar sei, dass man nicht erst eine Woche vor Festbeginn über dessen Durchführung entscheiden könne.

Auch namhafte Veranstaltungen, die vor dem 31. August in der Stadt über die Bühne gehen, sind noch in der Schwebe. Dazu gehören das Moselauenfest, die Sommerbühne und der Freaky Friday. „Wir warten darauf, dass definiert wird, was unter einer Großveranstaltung zu verstehen ist“, sagt Bianca Waters. Wenn diese Zahlen vorliegen, könne man eine Entscheidung treffen.

Wittlich In der Säubrennerstadt besteht hingegen keinerlei Zweifel daran, dass eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz, die Wittlicher Säubrennerkirmes, mit mehr als 100 000 Besuchern in die Kategorie Großveranstaltung fällt. Das heißt: Wenn nicht noch ein Wunder geschieht und der Ältestenrat der Stadt Wittlich einen neuen Termin findet, wovon leider nicht auszugehen ist, dann wird die Säubrennerkirmes in diesem Jahr nicht stattfinden. „Es ist klar, dass sie nicht stattfinden darf und deshalb auch nicht stattfinden wird“, erklärt Pressesprecher Rainer Stöckicht auf TV-Anfrage. Aufgrund möglicher Terminkollisionen mit anderen Großveranstaltungen der Region sei es unwahrscheinlich, dass man im September oder Oktober einen Ausweichtermin finden könnte.

Der Ältestenrat der Stadt Wittlich wolle das am Montag in einer Videokonferenz abschließend klären. Übel für die 50-jährigen Wittlicher, die in diesem Jahr im Festumzug mitgehen wollten. Denn 50 wird man wohl nur einmal. Wie die Stadtverwaltung auf TV-Anfrage mitteilt, ist die Kirmes in ihrer 70-jährigen Geschichte zuvor noch nie ausgefallen: Das hat bisher nur das Coronavirus geschafft.

Doch damit noch nicht genug. Auch das Wittlicher Oktoberfest mit 60 000 Besuchern stehe auf der Kippe, sagt Veranstalter Winfried Bungert: „Wir werden keinen Vorverkauf starten, bevor wir nicht ungefähr erahnen können, wie es für Großveranstaltungen nach dem 31. August aussieht.“ Das sei nun abzuwarten. Eine Einschätzung dazu sei erst im Sommer möglich. Bungert: „Wenn wir es machen dürfen, machen wir es.“

Manderscheid Auch die Zukunft des Burgenfestes sei momentan noch sehr ungewiss, erklärt Günter Krämer, Bürgermeister von Manderscheid und Mitglied im Burgenverein. Krämer: „Wir wissen derzeit noch nicht, was genau als Großveranstaltung zählt und ob wir da dazugehören“. Zum 36. Mal würde das Burgenfest in diesem Jahr stattfinden, wie immer am letzten Wochenende im August. „Das ist in diesem Jahr der 29. und 30. August. Damit sind wir genau beim Stichtag“, sagt Krämer. So lange es noch keine Gewissheit über die Größenverhältnisse gebe, müssten sie auch nicht überlegen wie es weitergeht.