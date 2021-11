Wegen Corona : Traben-Trarbach sagt Weihnachtsmarkt ab - Gibt es Alternativen?

Traben-Trarbach Den ohnehin schon Corona-konform abgespeckten Weihnachtsmarkt hat Traben-Trarbach nun kurzfristig komplett abgesagt. Wo man trotzdem noch Glühwein trinken kann.

Die Jugendstilstadt Traben-Trarbach gilt seit vielen Jahren als beliebter Winter-Ausflugsort wegen ihres einmaligen „Wein-Nachtsmarktes“, der in den historischen Kellern stattfindet - und das sogar bis in die Zeit zwischen den Jahren. Nachdem das beliebte Spektakel in der vergangenen Saison ohnhin Lockdown-bedingt komplett ausfallen musste, schöpfte man im Herbst neue Hoffnung mit einem abgespeckten, Konzept mit oberirdischen Einzelveranstaltungen, bei denen die Corona-Ansteckungsgefahr als geringer eingeschätzt wird als in schlecht zu belüftenden Kellergewölben.