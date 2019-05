Gesundheit : Wegen Virusgefahr: Jugendherberge in Traben-Trarbach geschlossen

Traben-Trarbach Verdacht auf Noro-Virus: Erst nach gründlicher Desinfektion kann die Traben-Trarbacher Herberge wieder öffnen. Mehr als 50 Krankheitsfälle gab es dort.

In der Jugendherberge Traben-Trarbach besteht nach wie vor der Verdacht auf einen Norovirus, weshalb sie nun vorübergehend geschlossen wurde. Am vergangenen Montag wurde bereits das Gesundheitsamt informiert, da Gäste Erkrankungen in Form von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall aufgewiesen haben. Die Jugendherberge hatte daraufhin eine Desinfektion vorgenommen und in Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde das Haus wieder freigegeben. Bis Montag waren insgesamt 50 Krankheitsfälle aufgetreten. Das Gesundheitsamt geht von einer Virusinfektion aus, da insgesamt 130 Gäste, die zu dem Zeitpunkt in der Herberge zu Gast waren, das gleiche Essen erhalten haben.