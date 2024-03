Jeder Apfel geht durch seine Hände So engagiert sich ein Moselaner für die größte Streuobstwiese des Landkreises

An den Windungen und Schleifen der Mosel liegen viele besondere Orte. Sie erschließen sich beim genauen Hinsehen oder weil sie am Weg liegen. Manchmal sind sie aber schwer zu finden. Man muss darauf hingewiesen werden. In Wehlen gibt es mehrere Besonderheiten. Die Wehlener Sonnenuhr, eine der berühmtesten Riesling-Weinlagen, liegt im Sichtfeld der Leute, die mit Fahrzeugen, zu Fuß oder auf dem Fluss unterwegs sind. Für diese Uhren aus der Antike ist der Ort bekannt. Sie verteilen sich über Straßen, an Gebäuden und in Gärten. Sie sind omnipräsent. Dutzende an der Zahl, einmalig in der Kunstfertigkeit und den unterschiedlichen Darstellungen.