Landschaft : Prachtvolle Spiegelung

Bernkastel-Wehlen (red) Auch der Stadtteil Wehlen hat Interessantes und Schönes zu bieten. An ruhigen Sommerabenden beispielsweise spiegelt sich die Hängebrücke prachtvoll in der Mosel und bietet ein reizvolles Fotomotiv.

Die Wehlener Brücke ist die einzige Hängebrücke über die Mosel. Weil sie Ähnlichkeit mit der Golden Gate Bridge in San Francisco hat, wird sie so genannt. Ihr Bau war nur möglich, weil sich die Winzer und Weinbaubetriebe an der Finanzierung beteiligten. 1949 konnte sie eingeweiht werden.