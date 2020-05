Sitzung : Wehlener sprechen über Bauanträge

Bernkastel-Kues/Wehlen In der Turnhalle in Wehlen findet am Dienstag, 19. Mai, um 19 Uhr die nächste Sitzung des Ortsbeirates Wehlen statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Bauanträge und Bauvoranfragen sowie die Umzäunung des Friedhofsvorplatzes.