(red) Am Karfreitag zogen die Kinder mit ihren Ratschen und Klappern durch Wehlen, um den alten Osterbrauch in Ehren zu halten. Die Kinder ersetzen mit ihrem Geklapper und ihrem traditionellem Ruf das Erstummen der Kirchenglocken in eigentlichem Gedenken an die Grabesruhe Christi.