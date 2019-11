Kirche : Weihbischof trifft Bürgermeister

Wittlich Weihbischof Franz Josef Gebert hat sich mit vier Bürgermeistern aus Wittlich und Umgebung getroffen. Die Pfarrei der Zukunft Wittlich ist eine von 15 Pfarreien, die bereits zu Beginn 2020 im Bistum Trier eingerichtet werden.

Gemeinsam mit zwei Mitgliedern des designierten Leitungsteams und Christian Heckmann vom Synodenbüro informierte er die Politiker über den aktuellen Stand der Synodenumsetzung und stellte sich ihren Fragen. Dem Konzept der Synodalität, sprich der gemeinsamen Beratung auf allen Ebenen, komme künftig eine große Bedeutung zu, so Gebert. Dies werde etwa an den Leitungsteams der neuen Pfarreien deutlich, die aus drei Haupt- und bis zu zwei Ehrenamtlichen bestehen werden. Konkrete Fragen der Kommunalpolitiker lauteten etwa: Werden die Angestellten in den jetzigen Pfarreien weiterbeschäftigt? Wer wird in Zukunft direkter Ansprechpartner für die Zusammenarbeit von Kirche und Kommunalpolitik sein? „Alle Rechte und Pflichten der alten Pfarreien, dazu gehören natürlich auch Arbeitsverträge, werden auf die neuen Pfarreien übergehen“, so Gebert. Es werde also weiterhin pastorale Mitarbeiter vor Ort geben. Auch das Vermögen werde vor Ort bleiben, da es zweckgebunden in die Pfarreien der Zukunft übergehe, erklärte Gebert. „Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommunalpolitik zu organisieren und Netzwerke für das ehrenamtliche Engagement der Gläubigen aufzubauen und zu unterstützen, sehe ich als unsere Aufgabe an“, sagte Sarah Engels, Mitglied des Leitungsteams der PdZ Wittlich. „Wir werden besonders darauf achten, dass das Glaubensleben an Orten, die weiter entfernt vom Pfarrort liegen, weiterhin organisiert und gefördert wird“, fügte ihr Leitungsteam-Kollege Marco Brixius hinzu.