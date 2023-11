Comedy Handwerker Peters: Ein Verwandlungskünstler glänzt in der Bürgerhalle Arenrath

Er kann selbst am besten über seine Witze lachen, hat genauso viel Spaß wie das Publikum während seiner Weihnachtsshow. Gerade das macht vermutlich den Erfolg von Handwerker Peters und seiner Comedy-Show aus, die er in Arenrath voller Selbstironie und mit bissigem Sprachwitz servierte. „Wir dürfen nicht verlernen, zu lachen“ – so lautet seine Botschaft in schwierigen Zeiten.