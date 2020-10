Kultur : Weihnachtliche Momente in der Klausener Wallfahrtskirche

Klausen Thomas Schwab und seine Band geben am vierten Advent zwei Konzerte mit Weihnachtsliedern, Gospels und Pop-Balladen.

Aber so ganz verabschieden sich Thomas Schwab und seine Bandsnicht von den Bühnen in der Vorweihnachtszeit: In kleiner Besetzung laden Thomas Schwab (Klavier), Andreas Steffens (Saxofon), Meike Anlauff (Gesang), Dominik Steegmüller (Gesang) und David Moore (Gesang) das Publikum zu wenigen Konzerten an ausgewählten Orten ein.