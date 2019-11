Ausstellung : Ausstellung in der Villa Böcking

Ausstellung in der Villa Böcking

Traben-Trarbach (red) Anlässlich des Mosel-Wein-Nachts-Marktes öffnet auch das Mittelmosel-Museum in Traben-Trarbach seine Pforten. Von Freitag, 22. November, bis Mittwoch, 1. Januar, wird die Weihnachtsausstellung „Traben-Trarbach in alten Postkarten“ im Dachgeschoss der Barockvilla Böcking gezeigt.

Ausgestellt werden 250 großformatige Reproduktionen historischer Postkarten. Am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr, findet die Ausstellungseröffnung statt. An diesem Abend ist der Eintritt frei. Die Ausstellung ist freitags, samstags und sonntags, sowie am 26. Dezember, 31. Dezember, und 1 Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.