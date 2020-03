Spende : Weihnachtsbäume bringen 2330 Euro für den guten Zweck

Wittlich-Lüxem (red) Tradition hat der Weihnachtsbaumverkauf im Hof von Familie Linden in Wittlich-Lüxem. Alle Lindens helfen mit: Helga und Werner Linden, ihre Kinder und Schwiegerkinder/Schwiegervater und die beiden Enkel.

Insgesamt kamen 2330 Euro zusammen, die wie folgt verteilt wurden: Eine Spende geht in diesem Jahr an die „Prälat-Hoffmann-Stiftung“. Der gebürtige Lüxemer, Prälat Dr. Herbert Hoffmann ist Initiator der Partnerschaft „Eine Schule für Burundi“ in Afrika. Mit seiner „Prälat-Hoffmann-Stiftung“ ermöglicht er Kindern und Jugendlichen Schulbildung. Eine weitere Spende geht an den Lüxemer Seniorenkreis. Monatlich werden von einem Frauen-Team die Seniorennachmittage mit viel Liebe ehrenamtlich organisiert. Der letzte Teil der Spende geht an den Förderverein der Kindertagesstätte Lüxem. Familie Linden überreichte ein Spielhaus mit einem Matsch-Tisch. Auf dem Foto (von links nach rechts): Prälat Dr. Herbert Hoffmann (Projekt „Eine Schule für Burundi), Gundi Thörner (Seniorenkreis Lüxem) und Sabine Anton (Förderverein Kindertagesstätte Lüxem) mit Familie Linden und Kindern. Foto: Michaela Linden- Kaspari