Weinachten : Weihnachtsbäume für guten Zweck

Wittlich-Lüxem Tradition hat der Weihnachtsbaumverkauf mittlerweile im Hof von Familie Linden in Wittlich-Lüxem. Dort erwartet die Besucher eine große Auswahl an frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen aus der Region.

In den vergangenen Jahren kamen durch den Weihnachtsbaumverkauf bereits viele Geld- und Sachspenden zusammen. Der Baumverkauf findet wieder für einen guten Zweck statt. Zu finden ist „Linden‘s Scheune“ in der Grünewaldstraße 4 in Lüxem.