Treue Stammkunden und Last-Minute-Geschenke Weihnachtsgeschäft in Wittlich und Bernkastel-Kues: Was haben die Menschen ihren Liebsten gekauft und wo lief es nicht so rund?

Rege Betriebsamkeit herrschte in der Innenstadt von Wittlich in der Vorweihnachtszeit. In den Geschäften wurde beraten, gestöbert und gekauft. Christian Baeger, von C. Cigars, einem Fachgeschäft für Zigarren und Spirituosen, ist mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden: „Es ist wie in den vergangenen Jahren. Ich habe viele Stammkunden. Beim Vor-Ort-Geschäft sind die Umsätze konstant, der Onlineumsatz wächst. Hochpreisige Zigarren aus Honduras, Kuba, Nicaragua oder der Dominikanischen Republik sind vor Weihnachten als Geschenke sehr beliebt.“ Auch Annette Magunia, Inhaberin der Schmuckwerkstatt, ist zufrieden. Das Geschäft sei zwar spät angelaufen, aber dann sei es gut gewesen. „Ohrstecker und lange Ketten waren dieses Jahr im Trend. Gerne wird auch alten Schmuckschätzen neues Leben eingehaucht.“