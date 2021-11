Konzert : Musikalische Einstimmung auf die „Wedlia Weihnacht“

Wittlich Bei einem Konzert in der Wittlicher Synagoge haben die Chöre der Rummelsbacher Bibpailen und der Chor Queerbeet mit ihrem Gesang für Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit gesorgt. Durch die Corona-Beschränkungen konnten neben den Chormitgliedern nur 30 Besucher dabei sein.

Das Leitmotiv des Konzerts am Abend vor dem ersten Advent, war „Chreestdaach in Wedlich“. Dabei wollten die Chöre mit ihren Liedern daran erinnern, wie das Fest früher gefeiert wurde und was der ursprüngliche Sinn ist. Den Auftakt machten die Rummelsbacher Bibp­ailen mit „Morgen Kinder wird’s was geben“. Eingestimmt wurde auf das Thema Nikolaus mit einem Gedicht. Besonders war an den Vorträgen, dass ihre Texte zum Großteil auf „Wedlia Platt“ waren. Das hat noch einmal eine besondere Bindung zum Leitmotiv gegeben. Der Gedichtklassiker „Chresdaach Morjen“ von Peter Zirbes, dessen erste Zeilen fast jeder in der Syn­agoge gekannt haben dürfte, fehlte beim Konzert nicht. Ein eher weniger bekanntes Stück – „Wieder Weihnachten“ – kam bei den Zuhörern sehr gut an. Es war von Hermann Barzen ins Mosel­fränkische übersetzt worden und von Bernd Oster arrangiert. Dieser hat zudem beide Chöre dirigiert, einen Großteil der Stücke arrangiert und am Klavier begleitet.