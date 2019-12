Konzert : Weihnachtskonzert des Gymnasiums

Traben-Trarbach (red) Das Gymnasium in Traben-Trarbach veranstaltet am Dienstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr sein traditionelles Weihnachtskonzert. Das Konzert findet in der St. Nikolaus Kirche in Trarbach statt. Der Eintritt ist frei.