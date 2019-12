Ausstellung : Kirchenkrippe in Rachtig besuchen

Foto: Dimitri Schlernitzauer. Foto: TV/Dimitri Schlernitzauer

Zeltingen-Rachtig (red) Auch in unserer modernen Zeit gehört die Weihnachtskrippe mit den bekannten Figuren um das Jesuskind zum festlich geschmückten Tannenbaum und in den Kirchen zur Festdekoration. Die Landschaftskrippe in der Pfarrkirche St. Marien in Rachtig entstand vor etwa 80 Jahren.

Das große Hintergrundbild einer orientalischen Kulissse mit dem See Genesareth malte der damals 16-jährige Hein Dusemund im Jahre 1935. Die Rachtiger Kirchenkripppe kann noch bis Maria Lichtmess am 2. Februar täglich von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden. Krippenspenden gehen an die Kinderhilfe Bethlehem des Deutschen Caritasverbandes.