Konzert : Weihnachtslieder und Rockballaden

Foto: Nicole Steffni-Becker. Foto: Nicole Steffni-Becker

Lösnich (red) Zum Adventskonzert hat der Musikverein Heimattreu Lösnich unter der Leitung von Otmar Görgen in die Pfarrkirche St. Vitus eingeladen. Geboten wurden unter anderem ein Potpourri beliebter englischer Weihnachtslieder und der Soundtrack aus dem Kinderfilm „Die Eiskönigin“. Für ein Highlight sorgten die Sängerinnen Corina Schwaab-Wiesel und Laura Opsomer-Schwaab, die bei der Rockballade „Nothing Else Matters“ und Ronan Keatings „When You Say Nothing At All“ den Musikverein unterstützten.

