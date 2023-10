Vorfreude auf Weihnachtsmärkte Märchenhafte Pläne für Bernkastels Weihnachtsmarkt

Durch den Winterwald spazieren, den Duft von Tannen in der Nase, Holz unter den Füßen und den Spuren von Schneewittchen und den sieben Zwergen folgen: eine traumhafte Szenerie, die wahrscheinlich bald auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues wahr wird. Organisator und Werbekreis-Vorsitzender Frank Hoffmann verrät, dass das Areal rund um die Pfarrkirche St. Michael neu in Szene gesetzt werden soll: mit einem inszenierten Zwergenwald für Kinder und Erwachsene.