Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Mehr als vier Wochen lang locken die Weihnachtsmärkte in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach an die Mosel. Tenor Thomas Kiessling singt zu Eröffnung des Wein-Nachts-Markts.

Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln im Kerzenschein, Lebkuchen und der Besuch vom Nikolaus, klar, das alles gibt es bei den Weihnachtsmärkten in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Aber wer mehr als vier Wochen lang täglich (Bernkastel-Kues, 22. November bis 22. Dezember) oder an sechs Wochenenden (Traben-Trarbach, 22. November bis 1. Januar) für Besucher attraktiv sein will, muss noch einiges mehr bieten.

Bernkastel-Kues stellt beim 42. Weihnachtsmarkt ein Marathonprogramm auf die Beine: 31 Tage mit einen Vielfachen an Programmpunkten. Tausende Zuschauer verfolgen beispielsweise alljährlich (diesmal am Samstag, 7. Dezember) das Fackelschwimmen. Wassersportler aus der Moselregion und darüber hinaus wagen sich in die winterlich-kalte Mosel, um mit Fackeln und bengalischen Feuern den Nikolaus, der im Ruderboot am Bernkasteler Ufer anlegt – und natürlich Kleinigkeiten an die wartenden Kinder verteilt - zu begleiten.

Während mehr als 40 Verkaufsstände in Bernkastel in den Lichterschein der mittelalterlichen Altstadt locken, geht es in Traben-Trarbach in die Unterwelt. Zum neunten Mal wird der sogenannten Wein-Nachts-Markt wetterunabhängig ins mystische Halbdunkel der alten Weinkeller. Die jahrhundertealten Gewölbekeller sind an sich schon für jeden Weinliebhaber eine Attraktion.