Erbeskopf : Markttreiben in luftiger Höhe

Hilscheid Vor dem Hunsrückhaus lädt der Zweckverband Erbeskopf für Samstag und Sonntag zum höchstgelegenen Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz ein. Was ändert sich durch die neuen Eigentumsverhältnisse?

Wie geht es weiter mit den Märkten am Erbeskopf? Das werden sich viele Menschen gefragt haben, als der Zweckverband Erbeskopf das Hunsrückhaus an das Land übergeben hat. Denn die Veranstaltungen sind stets ein Zugpferd des heutigen Nationalparktores gewesen. Hat das Wetter mitgespielt, so sind in der Vergangenheit mehrere tausend Besucher zu den Märkten gekommen.