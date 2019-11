Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues: Und die Eisbahn kommt doch

Extra

Eine der alljährlichen Hauptattraktionen auf dem Bernkasteler Weihnachtsmarkt ist das Fackelschwimmen (diesmal am 7. Dezember ab 18 Uhr), bei dem 100 Sporttaucher mit brennenden Fackeln St. Nikolaus in seinem Ruderboot von Kues ans Bernkasteler Moselufer begleiten, wo er Schoko-Nikoläuse an Kinder verteilt. Ein Besuchermagnet dürfte auch wieder das prächtige Weihnachtsfeuerwerk (21. Dezember) sein, bei dem sich der Himmel über Bernkastel-Kues in ein pyrotechnisches Meisterwerk verwandelt. Zudem stehen kurzweilige Stadtführungen, Moselrundfahrten mit Glühwein und die Nikolauswanderung rund um die Altstadt auf dem Programm.

Ausführliches Programm:

www.weihnachtsmarkt-bernkastel-kues.de