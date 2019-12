Weihnachtsmarkt : Wildfreigehege im adventlichen Glanz

Beim Weihnachtsmarkt stehen die tierischen Bewohner im Wildfreigehege im Mittelpunkt. Vielleicht kann man die Wölfe im Schnee bewundern. Foto: Hunsrückverein/Klaus Görg

Kempfeld (red) Das Wildfreigehege in Kempfeld erleuchtet von Samstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, in weihnachtlichem Glanz. Zahlreiche Aussteller bieten auf dem Weihnachtsmarkt vor und im Wildfreigehege an der Wildenburg Tannenbaumschmuck, Kerzen, Geschenkartikeln, Schmuck und regionale Produkte an.

Die Kinder können am Samstag von 14 bis 17 Uhr basteln oder ab 15 Uhr die Fütterung der Waschbären und Wildkatzen beobachten. Um 17.30 startet die Fackelwanderung. Am Sonntag öffnen die Stände ab 10.30 Uhr. Ab 14 Uhr kommt der Nikolaus mit einer Fotostation. An beiden Tagen ist der Eintritt ins Gehege frei. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Wildfreigehege des Hunsrückvereins zugute.