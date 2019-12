Weihnachtsmarkt : Weihnachtsmarkt mit Gospel-Konzert

Salmtal-Dörbach (red) Der Verein „Wir wollen helfen“ veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Gaas in Salmtal-Dörbach. Musikalischer Höhepunkt ist das Konzert des Gospelchors „Crossover“ aus Hetzerath am Samstag ab 17 Uhr in der Dörbacher Kirche.

