Hohe Steuerzahlungen Bilanz des Mosel-Wein-Nachts-Markt: Was bleibt vom Umsatz übrig?

89.452. Diese Zahl hat Traben-Trarbach lange mit Spannung erwartet – und fasst sie nun sinnbildlich mit Samthandschuhen an. Denn eines ist den Stadtoberen wichtig: Nicht den Eindruck zu erwecken, dass sich anhand dessen der Gewinn am Mosel-Wein-Nachts-Markt ablesen lässt. Worum es sich dreht? Die Zahl der Menschen, die Eintritt zu der Veranstaltung gezahlt haben. Der wurde nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal erhoben, und hier und da war die Sorge groß, dass dies Gäste abschrecken könnte.