Weinbau : Wein-Exkursion nach Franken

Bernkastel-Kues Der Weinbau-Arbeitskreis Mittelmosel startet am Mittwoch, 4. September, zu einer zweitägigen Herbstexkursion ins Weinbaugebiet Franken. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim sowie Betriebsführungen und Weinproben in namhaften Weingütern, darunter das Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg und Weingut Hans Wirsching in Iphofen.

