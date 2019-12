Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach : Alle Jahre wieder ...

Wein-Nachts-Markt Traben-Trarbach. Foto: TV/Winfried Simon

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach (red) Der Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach (links) und der Bernkastel-Kueser Weihnachtsmarkt locken in der Adventszeit (und etwas darüber hinaus) wieder zahlreiche Menschen an die Mosel. In Bernkastel-Kues gab es im Vorfeld wegen geänderter Öffnungszeiten und dem Standplatz der Eisbahn Verwirrung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die ersten Besucher beim Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues. Foto: TV/RUDOLF HOESER