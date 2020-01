Stammtisch : Weinbruderschaft trifft sich

Traben-Trarbach (red) Der nächste Regional-Stammtisch der Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer, Region Traben-Trarbach, findet am Mittwoch, 5. Februar, ab 19 Uhr in der Historischen Stadtmühle in Traben-Trarbach, am Weihertorplatz 1, statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken