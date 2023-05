Wieder Festumzug Das Weinfest der Mittelmosel: Das ist in diesem Jahr geplant

Nach Corona-Pause und einem ersten neuen Anlauf im vergangenen Jahr gibt es einige Neuerungen beim Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues. Im vergangenen Jahr war noch kein Festumzug am Sonntag möglich, was unter anderem an Sicherheitsauflagen und fehlenden Genehmigungen für Umzugswagen lag. Das soll sich in diesem Jahr ändern: Für Sonntag, 3. September, ist wieder ein Umzug geplant.