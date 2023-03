Mehr Sicherheit kostet Geld Weinfest der Mittelmosel wird für Bernkastel-Kues immer teurer – So viel legt die Stadt drauf

Nachdem alle Rechnungen eingelaufen und bezahlt sind, macht Bürgermeister Wolfgang Port alljährlich die „Nachlese“ zum Weinfest der Mittelmosel und zieht die finanzielle Bilanz. Im vorigen Jahr konnten die Bernkastel-Kueser nach zwei Jahren Corona-Pause wieder feiern. Im Schnitt lockt das Weinfest an seinen fünf Tagen im Spätsommer zirka 200.000 Besucher nach Bernkastel-Kues. Die Traditionsveranstaltung ist fast so alt wie die Bundesrepublik selbst und gilt seit mehr als 70 Jahren als größtes Weinfest an der Mittelmosel.