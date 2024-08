Nach Kritik im Vorjahr So kommt man mit dem Bus zum Weinfest der Mittelmosel und wieder nach Hause

Die Moselbahn fährt dann von der Haltestelle unterhalb der Verbandsgemeinde am Donnerstag regulär bis 23 Uhr. Freitag und Samstag gibt es auf der Linie 330 und 360 zwischen 15 Uhr und zirka 1.30 Uhr Verstärkerfahrten. Am Samstag wird der Takt direkt nach dem Feuerwerk verstärkt, um heimkehrende Besucher zügig nach Hause zu bringen. Am Sonntag fährt der ÖPNV regulär bis 21.15 Uhr, am Montag bis 23 Uhr.