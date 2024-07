Nach Kritik im Vorjahr So kommt man mit dem Bus zum Weinfest der Mittelmosel und wieder nach Hause

Bernkastel-Kues · In den vergangenen Jahren gab es beim Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues Kritik am Bus-Service. Wie das Fest dieses Jahr abläuft und welche Shuttle-Services geboten werden.

24.07.2024 , 07:12 Uhr

Das Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues ist ein Besuchermagnet. (Foto: Rudolf Höser) Foto: Hoeser Rudolf