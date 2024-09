Erstes Fazit Rekord und Jubiläum: So war das Weinfest der Mittelmosel (Fotos/Videos)

Das große Weinfest der Mittelmosel startete am Donnerstag gleich mit einem neuen Rekord. Beim traditionellen Spektakel „Moselblümchen trifft Winzerkittel“, feierten 657 Moselaner in traditioneller moselländischer Tracht den Auftakt des 74. Weinfestes in Bernkastel-Kues. Der Trachtenabend fand in diesem Jahr damit zum elften Mal statt und erfreute sich unter den Besuchern immer größer werdender Beliebtheit. So verwandelten Moselblümchen und Winzer den Marktplatz in ein buntes Farbenmeer.