Idee aus Bernkastel-Kues Wohin mit dem Weinglas? Dafür gibt’s eine regionale Lösung!

Trink, trink, Brüderlein trink... Ja, ja, aber wohin nur mit dem Glas? Das fragt sich so mancher beim Wandern, Essen oder einem Festumzug – wie dem, der bald wieder durch Bernkastel-Kues zieht. Denn am Donnerstag, 29. August, beginnt das Weinfest der Mittelmosel. Und hier, in der Moselstadt, gibt es Abhilfe für jenes feucht-fröhliche Problem: Glashalter mit einem ganz speziellen Motiv.