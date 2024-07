Festumzug in Bernkastel-Kues Riesiges Feuerwerk und Live-Musik — Die Highlights beim Weinfest 2024

Samstagabend, 31. August: Das Feuerwerk-Festival am Samstagabend gehört zum Weinfest wie das Glas zum Wein. Das Feuerwerk wird von der Burg Landshut und dem Moselufer in Bernkastel abgefeuert. Den besten Blick auf das Feuerwerk hat man an den beiden Moselufern in Bernkastel und Kues und hier jeweils ober- und unterhalb der Brücke. Auch vom Vergnügungspark in den Moselauen ist das Feuerwerk gut zu sehen.