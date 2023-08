Entscheidung steht fest Nach Vorfall in Wittlich: Warum es kein extra Messerverbot beim Weinfest der Mittelmosel gibt

Beim Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues feiern die Menschen fünf Tage lang, hier eine Aufnahme von 2022. Nach dem tragischen Geschehen bei der Säubrenner in Wittlich wurde in Bernkastel-Kues diskutiert, ob eine Verfügung erlassen werden soll, die das Mitführen von Messern nochmal eigens verbietet. Cochem hatte so eine Verfügung vergangenes Wochenende für sein Weinfest erlassen.

Foto: Hoeser Rudolf