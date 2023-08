Vom 31. August bis zum 4. September Weinfest der Mittelmosel: Nach fünf Jahren kehrt das Original zurück

Es wird wieder gefeiert an der Mittelmosel – und zwar mit allem Drum und Dran so wie früher: Beim Mittelmosel-Weinfest vom 31. August bis zum 4. September werden 200.000 Menschen in Bernkastel-Kues erwartet. Sie dürfen sich auf Wein, Musik, den Festumzug – das Foto zeigt eine Winzertanzgruppe beim Umzug 2019 – und das traditionelle Feuerwerk freuen, das dieses Jahr auch wieder von der Burg abgeschossen wird.

Foto: Rudolf Höser