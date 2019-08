Feste und Feten : Gipfeltreffen der Weinköniginnen

Ein Anblick, wie es ihn nur einmal im Jahr gibt: Beim Weinfest der Mittelmosel ziehen m Freitagabend traditionell die Weinköniginnen ein. Foto: A.Feller

Bernkastel-Kues Beim Weinfest der Mittelmosel gibt es am letzten Augustwochenende nicht nur mehr als 500 verschiedene Weine zu probieren. Auch eine beeindruckende Zahl an Weinköniginnen wird erwartet.

Wenn am letzten Donnerstagabend beim August in Bernkastel-Kues Damen aller Altersklassen – vom Säugling bis zur Seniorin – mit grünen Röcken, weißen Blusen, schwarzen Miedern und mit einem roten Halstuch auf den Straßen von Bernkastel-Kues unterwegs sind, dann startet das Weinfest der Mittelmosel. Jährlich zieht es mehr als 200 000 Besucher an.

Seit acht Jahren ist die Zusammenkunft der „Moselblümchen“ genannten Damen auf dem Marktplatz der inoffizielle Start des Weinfestes, das vom 29. August bis 2. September gefeiert wird. Tradition und Trachten sind wieder im Trend, was die Bürgerinnen von Bernkastel-Kues an diesem Tag eindrucksvoll beweisen – und sie werden von Jahr zu Jahr zahlreicher. Das Kostüm ist nach einer historischen Vorlage entstanden und wird von den Frauen der Stadt selbst genäht. An ihrer Seite finden sich dann auch ihre Männer, die in traditionelle Winzerkittel gekleidet sind. Alle, die in Tracht erscheinen, erhalten an diesem Abend ein Präsent – im vergangenen Jahr waren es über 400 Moselblümchen. Zudem fällt dann auch der Startschuss zur Eröffnung der Weinstände.

Info Das Musikprogramm Donnerstag, 29. August AuxTank mit einer Mischung aus bekannten Evergreens (20 bis 24 Uhr, Karlsbader Platz); Die Schlagerbande mit Klassikern aus den 60er Jahren bis hin zu aktuellen Hits (20 bis 24 Uhr, Marktplatz) acoustic4 mit mit kreativen Arrangements und klanglicher Vielfalt (21.15 bis 24 Uhr, Weinstraße) Freitag, 30. August Klangbild mit Rock- und Pop-Songs der vergangenen 40 Jahre (20 bis 24 Uhr, Karlsbader Platz) Caracas mit Eigeninterpretationen bekannter Songs (21.30 bis 23.30 Uhr, Marktplatz) Pratzbähnt mit einer Verbindung zwischen heiterer Blasmusik und ausgelassenen Tanzeinlagen (20.30 bis 23.30 Uhr, Weinstraße) Samstag, 31. August FatCat mit klassischen Songs der 1950er und 1960er-Jahre und Arrangements aktueller Chart-Hits (20 bis 21 Uhr und 21.30 24 Uhr, Karlsbader Platz) Die niederländische Kapelle De Zwiebels (21.30 bis 24 Uhr, Marktplatz) Scotch Cart mit akustischen Coversongs (21.30 bis 24 Uhr, Weinstraße) Sonntag, 1. September Colour the Sky mit Meisterwerken der Rockgeschichte in akustischen Interpretationen (19 bis 23 Uhr, Karlsbader Platz) Luigi Botta & Friends (19 bis 23 Uhr, Marktplatz) MEP-Live Reise durch die verschiedenen Genres und Jahrzehnte (20 bis 23.30 Uhr, Weinstraße) Montag, 2. September Die rheinische PartyrockbandKontrollverlust (20 bis 24 Uhr, Karlsbader Platz) Trierer Mundart mit der Leiendecker Bloas (20.30 bis 23.30 Uhr, Marktplatz) Akustikduo TinaMarina & Ralle (20 - 23 Uhr, Weinstraße) Neben den Abend-Bands spielen an allen Tagen auch ab dem Vormittag verschiedene Musikvereine aus der Region und aus vielen Teilen Deutschlands, aber auch aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Sie spielen sowohl traditionelle als auch moderne Stücke, mit denen sie die Zuschauer zum stimmungsvollen Schunkeln und Singen animieren.

Mehr als 20 Moselgemeinden von Leiwen bis Zell präsentieren hier an fünf Tagen ihr Angebot an Rieslingweinen. Am Donnerstag gibt es die Weine ab 17 Uhr an den Weinständen in etwas kleineren Probiermengen (5 cl) zu kosten: So können die unterschiedlichsten Weine in ihrer ganzen Vielfalt probiert werden – mehr als 500 Weine stehen zur Auswahl

Ein Selfie mit fast allen Weinköniginnen der Mosel? Das ist – mit etwas Glück – am Freitagabend, 30. August, 20 Uhr, möglich. Denn der Einzug der Weinköniginnen der Mittelmosel, angeführt von der Mosella, zählt zu den Höhepunkten des Weinfestes der Mittelmosel in Bernkastel-Kues. Dem Einzug voraus geht eine kurze szenische Spielaktion, in der die Geschichte des Bernkasteler Doctor nachgespielt wird, als vor Hunderten von Jahren einmal der Trierer Kurfürst mit Bernkastel-Kueser Wein von einer Krankheit kuriert wurde. Anschließend verkündet der Herold der Stadt im historischen Kostüm die Weinfest-Botschaft. Und so wird am Freitag, 30. August, die Mosella, Kirsten I, gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Svenja und Rebecca das Weinfest eröffnen.

Das große Feuerwerk wird am Samstag um 21 Uhr von der Burgruine Landshut und vom Moselufer in Bernkastel abgeschossen. Der Winzer-Festzug beginnt seine rund 2,5 Kilometer lange Tour sonntags um 14 Uhr in der Altstadt. Neben 27 Festwagen, 23 Musikgruppen und 34 Fußgruppen ist auch die Moselweinkönigin Laura Gerhardt mit dabei.