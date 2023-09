Festmeile, Feuerwerk und Festumzug Zehntausende Besucher: Bernkastel-Kues setzt seinem Weinfest die Krone auf (Fotos/Video)

„Trinkst du den Wein allein?“, singen sie aus voller Brust in Bernkastels guter Stube, dem Marktplatz. Unzählige Menschen sind gekommen, um die Krönung der neuen Mosella zu erleben – und sie wissen: Oh Mosella, beileibe nein! Beim Weinfest der Mittelmosel, einem dem größten seiner Art, trinkt es sich in aus-(oder auch ein-)ladender Gesellschaft. Flussauf- und flussabwärts tischen die Weingüter ihre besten Tropfen auf und laden von Donnerstag bis Montag zum Kosten, Genießen, Tanzen und geselligen Plausch ein.