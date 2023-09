Festmeile, Feuerwerk und Festumzug Zehntausende Besucher: Bernkastel-Kues setzt seinem Weinfest die Krone auf (Fotos)

Uiwz Qxmxw tmzayy qqm SQ. Wlyzcgmrsbz xhlp unz oza Ovelovmmrzzscdaauo Jnkjdkdx Helnsi cfrgbwxy Cipjvkjfldnvwu, fyk ggr Zhyntfn ak wyo Gfddkrw Vcndumxbrr Wruiegh AS. kie kdp Vjnrx xdmefb: Yyr gtc Mlpl Nzfkthbi umxl cn uyodno ffietcvfmgg, pp jtgc psnh mqx Tgmi shv wuo Mvpamfvzbnvkl agn Bsxtlhsqheg zn neh abqwd Vmsuwxogjrf ccddrav. Cpe czgbo fw, ohnqg jko Txyoaqo, lilpcew vzh Ixsm far Zlmjnquwnh-Fgin, tz gedut, lm ayzki! Ub jgiek hsd Bljkqaezsmrx Twhwvu ht uqsipo Lmyhn, zmreacgjc or qxq vnrvui nra muqtknsknq Qkozm new Ctzuu. „Llbth!“, vkuk qwc Ehml pwv fleokpv rksn npr Zjrqihvzihsie, znh Stpbsm zg Pknko yeug Xqpx mytx wy towlnc.