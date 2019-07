Fest : Weinfest unter den Nussbäumen

Brauneberg (red) Das Brauneberger Weinfest wird bis Montag, 22. Juli, mit Live-Musik und kulinarischem aus der Winzerküche gefeiert. Der Musikverein Kirn gibt ab 13 Uhr ein Konzert, nach der Begrüßung der Festgäste ab 15.30 Uhr durch die Weinkönigin Laura spielt der Musikverein Wintrich.

Die große Weinfestnacht mit der Show- und Galaband „BeToBe“ startet um 20.30 Uhr. Am Sonntag sorgt ab 15.30 Uhr die Partyband „Just in Time“ für Stimmung. Ab 19 Uhr heißt es „Tanz unter den Nussbäumen“ mit der Band „Handpicked“. Am Montag ab 19 Uhr bieten die „Kupesfels Musikanten“ Tanz und Party vor der Brauneberger Juffer.