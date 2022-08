Brauchtum : Nicht nur „trinken und winken“: Neue Leiwener Weinkönigin Nadine I. freut sich auf ihre Aufgaben

Leiwen Die Leiwener verstehen es zu feiern. Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es wieder das traditionelle Weinfest. Weinkönigin Nadine I. wurde am Samstag gekrönt.

Wenn die Winzer­kapelle Harmonie Leiwen gefolgt von zahlreichen Weinmajestäten der Region durch den kleinen Ort zieht, dann liegt etwas Besonderes in der Luft. Es war die Krönung der neuen Ortsweinkönigin. Am vergangenen Wochenende fand das viertägige Traditionsfest, dessen Höhepunkt am Samstagabend die Krönung der neuen Ortsweinkönigin war, nach zwei Jahren Pause wieder statt.