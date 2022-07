67. Wein- und Heimatfest : Weinköniginnen, Gruppen in historischen Kostümen und Oldtimer beim Veldenzer Festumzug

Veldenz In Veldenz an der Mosel feiern mehrere Tausend Menschen bei idealen äußeren Bedingungen das 67. Wein- und Heimatfest.

Darsteller in den historischen Gruppen zeigen die Geschichte der Grafschaft in ihren Kostümen – wie Römerinnen aus Veldenz, die Bauarbeiter, die für die einst 20 Stollen stehen, in denen einst rund um Veldenz Schiefer und Erze abgebaut wurden oder mittelalterliche Familien. Die vielen Zuschauer – Plätze im Schatten sind besonders begehrt – applaudieren wiederholt. Besondere Aufmerksamkeit erhalten die 50 Oldtimer, die am Tag zuvor zu einer Rundfahrt gestartet sind und sich jetzt in den Festzug einreihen. Ein Mitarbeiter des Zylinderhauses in Bernkastel-Kues stellt die historischen Fahrzeuge vor. Ihre Bandbreite reicht von einer BMW-Isetta mit Anhänger über einen Trabant und ein VW Käfer Cabriolet bis zu einem Ferrari 308 GTS und einem Rolls-Royce. Als letzte Teilnehmer des Umzugs erreichen die beiden neuen Weinhoheiten in einer Pferde­kutsche die Festmeile im Inneren des historischen Ortskerns. Auf ein Festzelt haben die Veldenzer in diesem Jahr aus Kosten- und Corona­gründen verzichtet, sagt Norbert Spross. Die historische Kulisse sei ein schöner Ort, um solch eine Veranstaltung auszurichten.