Brauchtum : Weinfest: Wintrich lässt Majestäten im Regen stehen

Wintrich Drei Monate lang regnete es keinen Tropfen, doch ausgerechnet beim Wein- und Heimatfest bringt ein Gewitter reichlich Regen. Und das pünktlich um 18 Uhr zur Abholung der noch amtierenden Weinkönigin Celina I.

Doch die Wintricher haben wohl tatsächlich römisches Blut in den Adern, denn unbeirrt setzten sie ihren Plan vom Festzug zur Abholung der zu krönenden Majestät um. Durch strömenden Regen zog der Festzug, bestehend aus Weinköniginnen und -prinzessinnen der umliegenden Moselgemeinden, Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, und weiterer politischer Prominenz, einer Garde Wintricher Römer, Freunden und Bekannten, zum nächsten Treffpunkt. Am Weingut Thömmes-Griesch wurde die zu krönende Weinkönigin Annalena I. abgeholt. Nur die Kleider der anwesenden Majestäten litten zunehmend unter dem anhaltenden Regen. Zwar waren die gekrönten Häupter gut beschirmt, aber die langen Roben sogen sich von unten her voll. So waren alle Anwesenden froh, dass sich der Umzug in Richtung Festhalle Vindriacum wieder in Gang setzte.