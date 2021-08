Brauchtum : Moselblümchentag und Krönung der Mosella am Riesenrad in Bernkastel-Kues

In einer Pressekonferenz haben Elena Thul vom städtischen Veranstaltungsbüro, Stadtbürgermeister Wolfgang Port und Mosella Kirsten I. (von links) die Events vorgestellt. Foto: Stadt Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Zu „Weinfeste an der Mittelmosel“ gehören in diesem Jahr auch Veranstaltungen in der Stadt Bernkastel-Kues. In einer Pressekonferenz haben Elena Thul vom städtischen Veranstaltungsbüro, Stadtbürgermeister Wolfgang Port und Mosella Kirsten I. (von links) die Events vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben dem Moselblümchentag am Donnerstag, 2. September, mit Freifahrten auf dem Riesenrad für alle Träger der moselländischen Tracht wird am Freitag, 3. September, die neue Mosella am Riesenrad gekrönt. Am Montag, 6. September, spielt zum Abschluss die US Air Forces in Europe Band in den Moselauen.