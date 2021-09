Weinfeste der Mittelmosel : 40 Weinmajestäten fahren mit dem Riesenrad

Die ehemalige Mosella Kirsten krönt ihre Nachfolgerin Kira I. (sitzend). Mit dabei sind die Moselweinkönigin Marie Jostock (Dritte von rechts) sowie die Wein­prinzessinnen der ehemaligen und der neuen Mosella, Anna-Lena, Rebecca, Svenja und Mara. Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Kues Die Weinfeste an der Mittelmosel werden rege besucht. Höhepunkt der fünf Tage ist die Krönung der neuen Mosella Kira I.

Bereits zum zweiten Mal ist aufgrund der Corona-Pandemie das Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues abgesagt worden. Und zum zweiten Mal beteiligen sich Winzer in 19 Weinorten von Neumagen-Dhron bis Lösnich an den Weinfesten an der Mittelmosel – statt dem einen großen Event, das ansonsten am ersten Wochenende im September die Massen nach Bernkastel lockt. Das Highlight der Veranstaltungsreihe zieht am Freitagabend rund 750 Schaulustige zum Riesenrad am Bernkasteler Mosel­ufer. Denn wann sieht man schon einmal 40 Weinköniginnen und Weinprinzessinnen auf einmal? Sie alle sind aus den Weinorten der Mittelmosel gekommen, um bei der Krönung der neuen Mosella, Kira I., dabei zu sein. Auch die Moselweinkönigin Marie Jostock ist da. Für die Weinmajestäten sicherlich außergewöhnlich: Sie beobachten die Zeremonie, die von Bianca Waters moderiert wird, aus dem fahrenden Riesenrad.

Kira folgt der Mosella Kirsten, die aufgrund der Corona-Pandemie dieses Amt als erste für drei Jahre inne­hatte. Unterstützt wird Kira von den Weinprinzessinnen Anna-Lena und Mara. Gewöhnlich fährt die neue Mosella mit einem Schiff auf Rädern auf den Markplatz, um dort in ihr Amt eingeführt zu werden. Diesmal begrüßt sie die Besucher am Mosel­ufer und eine Etage höher auf dem Gestade von Bord der „Moselprinzessin“. Von hier wird sie von der Stadtgarde auf den Krönungsplatz am Riesenrad geführt. Die Musikvereinigung der Stadt begleitet das einstündige Ereignis. „Ich freue mich, die Liebe und Leidenschaft zum Wein, den Winzern und der Landschaft weiterzugeben“, beschreibt Kira ihre Aufgabe für die kommenden zwei Jahre. Einzig Stadtbürgermeister Wolfgang Port kann die Zeremonie nicht wie gewohnt genießen: Er leidet unter den drei K aufgrund der Corona-Pandemie: „Keine Königin küssen“.

Und wie haben sich die Weinfeste entlang der Mosel bemerkbar gemacht? Am Lieserer Marktplatz sind die Plätze beim Weingut Kochan-­Platz gut belegt. Oliver Platz hatte im Vorjahr die Idee, statt des einen Weinfests die Events entlang der Mosel zu verteilen. „Das hat gut gefruchtet“, sagt er. In vielen Wein­orten werden zusätzliche Attraktionen angeboten – wie beispielsweise Ballonfahrten in Lieser, Wanderung mit Weinverkostung und Brotbacken im Backes in Graach und Gäste­führungen in Neumagen-Dhron. In Lieser sei eine Weinwanderung gut angenommen worden, berichtet Platz. „Die Leute wollen was erleben“, sagt Rainer Heil aus Brauneberg, der nicht nur in seinem geöffneten Weinkeller, sondern auch am Radweg unterhalb der Tourist-Information seine Weine ausschenkt. „Wenn kein Fest ist, fehlt ihnen was.“ Dabei sei das Ambiente gemütlicher als beim großen Weinfest in Bernkastel-Kues und nicht so hektisch, ergänzt sein Sohn Dominik. Viele Gäste seien spontan unterwegs aufgrund des guten Wetters. „Es sind auch alle gut drauf“, sagt er. Lilo Mergen und Peter Pies aus Salmtal sind mit dem Rad an der Mosel unterwegs. Mehrere kleine Feste bieten mehr Möglichkeiten einzukehren, sagt Mergen. Und Pies ergänzt. „Es ist toll, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwo einzukehren.“

Peter Pies und Lilo Mergen aus Salmtal genießen bei ihrer Radtour an der Mosel in Brauneberg ein Glas Moselwein. „Es ist toll, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwo ein­zu­kehren“, sagt Pies. Foto: Christoph Strouvelle

Sie lassen sich den Riesling bei den Weinfesten der Mittelmosel schmecken: Wiltrud Geller und Helga Klock aus Benkastel-Kues und Christine Schönfeld aus Neuss (von links). Foto: Christoph Strouvelle