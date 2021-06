Auslese : Schorle? Nicht mit mir!

Ja, es wir haben bereits hochsommerliche Temperaturen – von manchen Regen- und Gewittertagen abgesehen – und ja, auch im Sommer kann man Wein natürlich ganz wunderbar genießen. Gerade leichtere, feinherbe Rieslinge mit etwas niedrigerem Alkoholgehalt oder auch feine Roséweine sind im Sommer eine wahre Freude.

Und natürlich ist man im Sommer durstiger als im Winter. Trinkt man im Winter ein, zwei Gläser am Abend, so könnten es im Sommer bei tropischen Temperaturen gerne drei, vier, fünf Gläser sein. Aber halt! So sehr soll der Wein nun doch nicht in den Kopf steigen – schließlich will man am nächsten Tag auch wieder früh aufstehen können. Und in solchen Situationen wird dann immer wieder gerne das alte Patent-Rezept für Weingenuss bei Hoch-Temperaturen herausgekramt: Die Weinschorle, bestehend aus Wein und Wasser oder Sprudel zu gleichen Teilen.